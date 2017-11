Salariul lui Marius Sumudica la Kayserispor a fost facut public! Ce clauza are romanul si care a fost prima sa cerere in Turcia

La cinci luni de cand Marius Sumudica a preluat-o pe Kayserispor, detaliile din contractul tehnicianului roman au fost facute publice de catre presedintele Erol Bedir.

Oficialul turc a dezvaluit ca fostul antrenor al Astrei are un salariu anual de 400.000 de euro si o clauza de reziliere favorabila doar clubului, adica nu va primi despagubiri daca este demis, dar este obligat sa plateasca daca doreste sa plece.

„Salariul lui Sumudica este de 400.000 de euro pe sezon. Daca noi decidem sa renuntam la el, nu ii platim compensatii. Daca el vrea sa plece, va trebui sa ne dea o suma”, a declarat Bedir, potrivit prosport.ro

Presedintele lui Kayserispor a mai dezvaluit ca un factor care a influentat aducerea lui Marius Sumudica a fost chiar Mircea Lucescu si a negat faptul ca echipa din subordine l-ar fi dorit pe Zico: „Inainte sa il aducem pe sumudica, am luat referinte pozitive de la Mircea Lucescu. Sumudica a fost singurul nume de pe lista noastra. Nu am luat in calcul sa il aducem pe Zico”.

Sumudica i-a impresionat pe turci cu cererea speciala pe care a avut-o la instalarea sa pe banca tehnica: „Cea mai importanta cerere a lui Sumudica a fost sa ii gasim un profesor de limba turca. «Gaseste-mi profesor, urgent!», mi-a spus”.

In ceea ce priveste valoarea actuala a clubului pe care il conduce, Erol Bedir a dezvaluit cresterea ce a avut loc in aceasta iarna: „Acum, valoreaza 12,5 milioane de euro. Am investit 1,6 milioane de euro in perioada de transferuri din vara”.