Real Madrid a remizat cu o echipa din liga a treia, pe Santiago Bernabeu, in returul 16-imilor din Cupa Regelui! VIDEO

Real Madrid a terminat la egalitate, scor 2-2, cu formatia de liga a treia Fuenlabrada, in returul 16-imilor din Cupa Regelui Spaniei. Formatia lui Zidane s-a calificat, totusi, in optimi gratie victoriei din prima mansa, cu 2-0.



Fuenlabrada a deschis scorul in minutul 25, dupa reusita lui Milla, insa Borja Mayoral a intors rezultatul in minutele 62 si 70. Golul egalizator a venit in minutul 89 si a fost reusit de Portilla.

Zidane a folosit mai multi jucatori de la echipa a doua in acest meci, insa pe teren s-au aflat si Navas, Nacho, Theo Hernandez, Marcos Llorente, Marko Kovacici si Gareth Bale (intrat in partea secunda).

Pentru Real Madrid urmeaza acum un meci dificil in campionat, pe terenul lui Athletic Bilbao, sambata de la ora 21:45.

