Razvan Burleanu a fost intrebat daca va participa la tragerea la sorti pentru CM 2018: „Am suficiente motive de a ma intalni cu colegii din Europa”

Razvan Burleanu a fost intrebat daca va participa la tragerea la sorti pentru Campionatul Mondial din Rusia, desi Romania nu a reusit sa se califice la turneul final.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a explicat motivul pentru care nu va fi prezent vineri, 1 decembrie, la Moscova, la tragerea la sorti a grupelor Cupei Mondiale din 2018.

”Pentru ce sa mergem la tragerea la sorti? (n.r. – rade). Am suficiente motive si diverse prilejuri de a ma intalni cu ai mei colegi din Europa si in primul rand din cadrul UEFA.

Sunt implicat in foarte multe activitati la nivel de UEFA. Chiar azi am discutat despre prezenta mea, din urma cu doua saptamani, in Comisia de Hattrick pentru a prezenta un raport in ceea ce priveste absorbtia de fonduri europene a tuturor asociatilor nationale din Europa.

Saptamana trecuta am fost iar o sesiune de discutii, eu fiind si vicepresedinte al comisiei de marketing. S-a discutat acolo cum va arata, din punct de vedere al strategiei de marketing si de dezvoltare, un format competitional de Champions League, Europa League, dar si discutii pe marginea noului format competitional care se discuta in prezent de Global Nations League.

Astfel, avem foarte mult de lucru in tara ca sa mai merg la tragerea la sorti pentru Campionatul Mondial”, a spus Burleanu, potrivit Digi Sport.