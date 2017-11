Marketing for Health & Wellness, tendinte ale viitorului: terapii cu animale si centre de tattoo detox

Luni, 27 noiembrie, Adrenallina Sports PR & more, prima agentie din Romania dedicata comunicarii in zona sport, viata sanatoasa si wellness, a organizat ConferintaMarketing for Health, Healthy Life & Wellness.



Rolul evenimentului a fost acela de a oferi informatii si de a inspira prin abordari creative si inovative, pentru a comunica mai bine produsele/ serviciile/ proiectele pe care le desfasoara brandurile din domeniul sanatatii & a vietii sanatoase, wellness-ului.

Diana Sabau, director de marketing piscinele Kasta Metal a prezentat cateva dintre tendintele wellness si spa ale viitorului, care includ testari ADN, programe nisate adresate persoanelor care au trecut prin diverse traume – terapiile cu animale, de exemplu, vor fi din ce in ce mai utilizate.

“O tendinta actuala in centrele spa ale lumii este testarea AND, pentru a identifica factori ce determina afectiuni in organism, precum si afectiuni ale pielii. De asemenea, vor lua amploare pe viitor centrele de tattoo detox, acolo unde vor merge persoanele care vor dori sa scape de tatuaje. Centrelor de wellness li se va adauga tot mai mult si componenta de detoxifiere si inlaturare a zaharului din alimentatie. Se remarca si taberele/ programele foarte nisate pe problemele oamenilor, spre exemplu programele de terapie dedicate celor divortati sau celor care au trecut printr-o trauma”, spune Diana Sabau.

Cornel Caramizaru, managing director FrieslandCampina, a vorbit despre noua platforma lansata de Napolact, www.intihna.ro, un spatiu care invita la relaxare, alimentatie sanatoasa, calatorii, miscare si dragoste pentru natura.

“Napolact este, poate, cel mai puternic brand autentic din lactate. Este cel care aduce picatura de tihna in fiecare zi…

Dar, mai important decat asta, este suma eforturilor si emotiilor oamenilor din spatele brandului! Suntem peste 650 de angajati in doua fabrici, o echipa puternica si diversa… si, pentru ca am observat ca toti oamenii, fie ei angajati, fie consumatori, cauta diferite informatii, in functie de tipul de relaxare care ii intereseza pentru a evada din stresul cotidian, am vrut sa avem un canal de comunicare care sa raspunda nevoilor lor.

Anul trecut am lansat o platforma speciala, intihna.ro, o platforma care invita la dialog. Am vrut, fara sa fim intruzivi, printr-un proiect de brand, sa le oferim solutii la problemele lor – stresul, oboseala, lipsa de timp, burn-out-ul. Acolo gasesti informatii relevante despre nutritie, sport, mindfulness, relaxare, sanatate psihica… Incercam sa punem laolalta specialisti si oameni ca noi, sa invatam unii de la altii. Viteza asta cu care ne traim viata, in tumultul acesta cu totii avem nevoie de momente de respiro, de introspectie, sa ne gandim daca din punct de vedere fizic si psihic ne e bine, sa ne uitam la ce mancam, la cat sport facem…”, a spus Cornel Caramizaru, managing director FrieslandCampina.

Nicoleta Scarlat, director de vanzari salatele Eisberg, a vorbit despre cum a crescut in Romania in ultimii ani un brand de salate frunze, gratie campaniilor de comunicare, ajungand sa vanda saptamanal 45 de tone de salate.

“Am inventat un personaj, Madame de Frisee si prietenele, este o salata creata si povestile si aventurile ei pot fi citite pe iubescsalatele.ro. Printre primele noastre campanii de popularizare a brandului au fost cele cu endorseri si lideri de opinie in comunitatile lor, iar cea mai importanta a fost cea sub hashtag-ul #nueorusine. Practic, am legat preconceptia asta, cum ca salatele ar fi consumate eminamente de femei si am trimis salate la testat sub acest hashtag domnilor, care pe langa faptul ca au inceput sa consume salate, prestau tot felul de activitati… casnice, sa spunem. A fost un succes campania si continuam sa cautam sa sustinem tonul acesta jucaus si creativ al brandului, «glasuit» de personajul Madame de Frisee.”, spune Nicoleta Scarlat, Eisberg.

