Campionatul Mondial de fotbal va avea loc in vara viitoare, editia cu numarul 21. Organizatorii au facut public logo-ul competitiei gazduite de Rusia. Imaginea il va intruchipa pe legendarul portar Lev Iasin, castigator al Balonului de Aur in 1963.



Lev Iasin, poreclit de sud-americani „Paianjenul Negru”, a evoluat la patru editii ale Cupei Mondiale (1958, 1962, 1966, 1970). E singurul portar din istorie care a cucerit Balonul de Aur. A jucat toata cariera pentru un singur club, Dinamo Moscova.

intre timp, Lev Iasin practica si hochei pe gheata. Rusul a cucerit Cupa URSS-ului la disciplina respectiva, cu Dinamo Moscova, in 1953. Se zvoneste ca a reusit sa apere cel putin 150 de penalty-uri de-a lungul carierei. A incercat sa impresioneze si ca antrenor, dar n-a reusit.Leonid Brejnev l-a decorat pe Lev Iasin in 1967, cu Ordinul Lenin. A murit in 1990, la 60 de ani. in fata Arenei Himki din Moscova a fost ridicata o statuie de bronz ce-l intruchipeaza pe fostul portar.