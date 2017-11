Gigi Becali a dezvaluit numele arbitrului preferat din Romania: „Are nume biblic si cand am auzit de el am zis ca o sa fie mare!”

Intr-o ultima interventie la TV, patronul echipei FC FCSB, Gigi Becali a glumit pe seama numelui arbitrului Horatiu Fesnic, despre care crede ca este cel mai bun arbitru la ora actuala din Romania.



„Cel mai bun arbitru la ora asta este dupa parerea mea ala, Sfesnic (n.r. – Horatiu Fesnic). Clar, simplu, linistit, unde e fault, pac, fault, fluiera, nu are nicio emotie, nicio teama, imi place statura lui, Sfesnic (n.r – suport special pentru lumanari). Are si nume biblic. Cand am auzit de el am zis ca asta o sa fie mare arbitru, ca are nume biblic. Pe cuvant„, a spus Becali, la Pro X.

Dupa „Dario Moreno” in loc de Dayro, „Titinho” in loc de Tininho si „Tacarigea” Kone in loc de Djakaridja, Gigi l-a botezat si pe Eric Bicfalvi, apelat Bicfaldi de patron.

Altfel, Gigi Becali a intervenit pe langa Gino Iorgulescu, presedintele LPF, in speranta ca tehnologia video va fi introdusa si in Romania.

„Nu finantez in totalitate (n.r. – arbitrajul video), ca am inteles ca ne costa foarte mult, dar o parte… Eu am vorbit cu Gino si i-am spus asa: «Eu te sustin oricum, esti prietenul meu din copilarie, dar am si eu o rugaminte, ca sa terminam o data cu magariile din arbitraj: tehnologia video»„, a spus Becali la Pro X.

„Pentru ca arbitrul va fi de sapte ori mai concentrat si se gândeste de 100 de ori când este mingea in careu, pentru ca se face de râs. Implica o mai mare concentrare a arbitrului când are tehnologie video, reglementeaza si concentrarea arbitrilor„, a mai spus Becali.

Omul de afaceri cere arbitri staini in play-off-ul Ligii 1: „I-am mai spus asa lui Gino: «eu vreau sa propunem in Adunarea Generala meciurile din play-off sa fie arbitrate de arbitri straini». Pentru ca noi nu avem arbitri, nu avem arbitri de avergura care sa arbitreze fotbalul nostru din play-off. Sunt acolo sase echipe de anvergura, zic eu, si nu avem arbitri pentru asta.”