EXCLUSIV / Valeriu Iftime, dupa ce FC Botosani a eliminat din Cupa liderul Ligii 1 si campioana en-titre: „Norocul meu este antrenorul!”. Comparatia dintre Morutan si Golofca

FC Botosani s-a calificat, in premiera, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce, marti, a trecut de FC Viitorul, campioana en-titre, cu 3-2, la Botosani. In runda trecuta, echipa pregatita de Costel Enache a reusit sa elimine si liderul actual din Liga 1, CFR Cluj, astfel ca echipa botosaneana a devenit una dintre favoritele la castigarea trofeulu, in finala care se va disputa in primavara lui 2018.



„Antrenorul este norocul meu, apoi lotul, mai exact faptul ca am reusit sa-i conving pe anumiti jucatori sa vina sau sa mai ramana cel putin un sezon si iata ca se vede. Lotul este foarte bine omogenizat si condus de un mare antrenor! Sa dea Dumnezeu sa ramana la fel de echilibrat.

Sigur ca fotbalul are nevoie si de sansa si echipa mai buna poate pierde oricand, dar asta este.

Am jucat cu Viitorul cu o echipa mai tanara, dar la fel a facut si Gica Hagi si asta cred ca va prinde bine fotbalului romanesc si echipelor nationale.

Aseara am vazut un gol al nostru, al doilea, care a fost un sah-mat! Deci aici s-a vazut inteligenta antrenorului …

Legat de Morutan, baiatul este foarte echilibrat si nu cade pe spate auzind ofertele. Nu acelasi lucru pot spune despre unul ca Golofca, care atunci cand a azuit de oferta Stelei n-a mai fost loc sa-l mai intoarcem din drum si l-am lasat. Morutan nu degeaba este apreciat de cei mai experimentati in vestiar…

Eu stiu ca unui fotbalist ii este foarte greu sa refuze o echipa ca Steaua, dar domnul Becali, prin felul lui de a fi, ii face pe jucatori sa-si schimbe repede parerea.”, a declarat finantatorul echipei FC Botosani, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.