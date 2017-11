EXCLUSIV / Teodor Birt, presedinte Hermannstadt: „Suntem convinsi ca cei de la Juventus se vor mobiliza pentru meciul din Cupa”

Teodor Birt, presedintele formatiei Hermannstadt Sibiu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul din Cupa Romaniei pe care sibienii il vor disputa contra echipei Juventus Bucuresti, joi, la ora 14:00.

„La Sibiu este ceata mare acum, dar speram ca maine terenul sa fie bun. Nu se afla intr-o stare nemaipomenita, dar speram sa facem un joc bun. Va fi un meci greu. Suntem convinsi ca cei de la Juventus se vor mobiliza, tocmai pentru ca nu stau prea bine in campionat. Noi ne vom stradui sa ajungem cat mai departe in competitie”, a marturisit oficialul.

In ceea ce priveste situatia din cadrul clubului, presedintele a anuntat ca Sibiul se pregateste pentru promovarea in Liga I, dar este convins ca lupta nu se va da doar intre echipele aflate in prezent pe podium.

„Nu ne dorim sub nicio forma sa plecam din Sibiu. Primaria ne sprijina din toate punctele de vedere. Stadionul a intrat in procesul de modernizare. Va arata asa cum trebuie sa arate in stadion din Liga I, speram sa jucam acolo din vara viitoare.

S-ar putea sa apara surprize, pentru ca in esalonul secund sunt echipe puternice pe care nu trebuie sa le neglijam”, a declarat Teodor Birt, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.