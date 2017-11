EXCLUSIV / Mai in gluma, mai in serios, Ticleanu a gasit motivul pentru care Craiova a inceput sa se clatine: „Parca totul s-a rupt de la acea declaratie (…)”. De spune ca rezultatele echipelor nationale i se datoreaza doar lui Stoichita

Aurel Ticleanu a intervenit la Sport Total FM si a vorbit despre rezultatele din fotbalul romanesc pe plan intern si extern, afirmand, printre altele, ca lucrurile bune de la echipele nationale i se datoreaza strict lui Mihai Stoichita, presedintele Comisiei Tehnice a FRF.



„Chestiile bune din ultima perioada de la echipele nationale i se datoreaza lui Mihai Stoichita, nu Comisiei Tehnice! Se pare ca un om se descurca mai bine …

Eu as sustine un proiect prin care toate echipele mari, cu nume, sa-si faca aceste academii si sa-si aduca copii din teritoriu, pe care sa-i creasca si sa-i propuna la echipele nationale.

Cat despre campionat, exemplul lui Gica Hagi ar trebui urmat si de alte clubui sau alte academii la inceput de drum sau nu.

Glumeam cu niste prieteni, Craiova a inceput sa inoate din momentul in care Piturca a zis ca o sa ajunga sa antrenze din nou echipa!”, a declarat Ticleanu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.