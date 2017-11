EXCLUSIV / Liga a II-a nu se amana! Marcel Ghergu confirma: „Parerile au fost impartite”

Marcel Ghergu, presedintele Chindiei Targoviste si membru in Comitetul Executiv al FRF, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre decizia luata in legatura cu primele doua etape din returul Ligii a II-a.

Majoritatea cluburilor din esalonul secund si-ar fi dorit sa fie amanate urmatoarele doua runde, dar membrii Comitetului Executiv au ajuns la concluzia ca este mai bine ca acestea sa se joace la data la care au fost programate.

„Am hotarat ca in Liga a II-a sa se desfasoare si cele doua etape din retur care erau programate initial. Parerile au fost impartite, intr-adevar. Inainte erau mai multe voci care doreau amanarea, dar ulterior au revenit asupra deciziei.

Sunt destule probleme, dar nu erau motive serioase pentru a intrerupe competitia.

Noi (n.r. Chindia Targoviste) avem un echilibru si o oarecare liniste din acest punct de vedere, dar cu totii stim ca ne chinuim in Liga a II-a si ca banii vin foarte greu”, a declarat Marcel Ghergu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.