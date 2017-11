CSA Steaua, campioana de iarna din Liga a IV-a, joaca, ACUM, in Cupa Romaniei impotriva echipei pe care nu a putut sa o bata in acest sezon, dupa Academia Rapid!

UPDATE, ora 13:00 / A inceput meciul! Partida este arbitrata de Alexandru Tudor.

Echipa ros-albastrilor: 1. Claudiu Chis 25. Claudiu Zamfirescu, 4. Stefan Paduret, 20. Bogdan Sitaru, 3. Andrei Grigore, 21. Gheorghita Constantinescu, 16 Adrian Vilcea, 15. Mihai Olaru, 26 Razvan Zeciu, 10. Andrei Predescu, 9 Catalin Mirea

Ultima partida oficiala din 2017 pentru CSA Steaua Bucuresti se disputa in Cupa României, faza pe Bucuresti, astazi, de la ora 13:00, pe terenul numarul 5 din Complexul Sportiv Ghencea.

Elevii pregatiti de Ion Ion si Marius Lacatus vor intalni singura echipa pe care n-au putut sa o invingă in campionat, in fata propriilor suporteri! Este vorba despre AFC Asalt, ocupanta locului 5 in clasament dupa cele 14 etape din tur, echipa care a reusit sa termine la egalitate cu Steaua, 1-1 DETALII AICI.