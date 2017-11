Costel Enache face dezvaluiri cu privire la bunul mers al echipei FC Botosani: „Reteta este una simpla”

FC Botosani traverseaza o perioada foarte buna. Echipa lui Costel Enache le-a eliminat din Cupa Romaniei pe CFR Cluj si pe Viitorul, iar in campionat nu a mai pierdut de sase etape, de la meciul cu Gaz Metan Medias, scor 1-0 pentru ardeleni.

Tehnicianul botosanenilor a explicat cum a reusit sa duca formatia finantata de Valeriu Iftime in aceasta postura si a marturisit ca nu ar schimba nimic in momentul de fata.

”Grupul gasit este unul extraordinar, dar eu am implementat cateva valori morale in care am incredere: munca, disciplina si perseverenta! Nu as schimba nimic in momentul asta, pentru ca lucrurile merg bine.

Vreau sa cred ca la Botosani starul este echipa in sine! Echipa a reusit sa faca lucrurile astea frumoase de pana acum! Ramanem in continuare motivati si concentrati pentru a duce munca pana la capat. Noi vrem sa jucam dupa niste principii extrem de clare, dar fara inteligenta tactica a jucatorilor nu am putea face nimic, de ei depinde cum interpreteaza situatiile de joc”, a spus Enache.

Tehnicianul in varsta de 44 de ani a dezvaluit ca perioada petrecuta la lotul national de juniori l-a ajutat foarte mult sa se dezvolte pe plan profesional: ”Cat am fost la echipa nationala m-am transformat total. Am eliminat mult din gandurile si exprimarile negative, iar acolo am invatat ca trebuie sa identific o comunicare clara cu jucatorii pentru a mesajul meu sa fie inteles repede si corect de elevii mei”.

In ceea ce priveste situatia de la Botosani, Enache a dezvaluit care este motivul pentru care se simte bine acolo, dar si cum decurge relatia cu conducerea clubului:.

”Aprecierea oamenilor din comunitate si aprecierea celor din fenomen ma onoreaza si ma fac sa ma simt implinit din punctul asta de vedere. Am fost si crescut intr-un oras mic, departe de agitatie, poate si de aceea ma simt foarte bine la Botosani.

Reteta cu domnii Iftime si sfaiter este una simpla. Ne bazam pe bun simt, respect si comunicare, iar pana acum totul a decurs bine. Sper sa fie asa si in continuare. Trebuie sa mentinem obiectivele clubului in raport cu obiectivele personale, atat ale mele cat si ale fotbalistilor.

Toti cei din club trebuie sa beneficiem de eficienta deciziilor noastre. Tocmai din acest motiv nu ne opunem plecarilor, deci nu il vom impiedica nici pe Morutan. Fiecare are ambitii mai mari si isi doreste sa joace la nivel mult mai ridicat”, a declarat Costel Enache, potrivit Telekom Sport.