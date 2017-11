Cine este Denis Dragus, unul dintre pustii Viitorului, care a marcat primul sau gol pentru echipa mare a lui Gica Hagi, dupa o executie a la Ibrahomivic! VIDEO

Desi echipa lui Gica Hagi au fost eliminata din optimile Cupei Romaniei, 2-3 la Botosani, tanarul jucator al Viitorului, la primul sau meci pentru echipa de seniori, a impresionat.



Denis Dragus a facut 2-2 printr-o execuție spectaculoasa, cu calcaiul, a la Zlatan Ibrahimovic. ”Ma bucur ca mi-a reusit. A fost o execuție de moment. Mi-a trecut prin cap si asta am si facut”, a spus, dupa joc, atacantul de 18 ani al Viitorului.

Denis Mihai Dragus, pitestean de loc, e nascut pe 6 iulie 1999. A debutat la Viitorul, in 2015, tot in Cupa Romaniei, in sferturi, si tot cu FC Botosani (1-0). Faptul ca a debutat foarte de tanar, ca e nascut in Trivale, dar si calitațile pe care le are, i-au adus apelativul de ”noul Dobrin”.

Denis e fiul lui Mihai Dragus, 44 de ani, fost atacant la FC Arges, Samsung Blue Wings (Coreea de Sud), Torpodo Moscova ori Lokomotiv Nijni Novgorod.