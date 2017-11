Bolnav de cancer la prostata, Eduardo Berizzo a fost operat! In ce stare se afla antrenorul FC Sevilla

Antrenorul FC Sevilla, Eduardo Berizzo, care sufera de cancer la prostata, a fost operat cu succes, marti, a anuntat clubul andaluz, pe siteul oficial.



„Berizzo a fost operat cu succes de tumoarea de la prostata, care i-a fost descoperita de curand. Durata convalescentei antrenorului argentinian va depinde de evolutia post-operatorie din zilele urmatoare„, a precizat clubul FC Sevilla.

FC Sevilla a anuntat, la 22 noiembrie, pe site-ul oficial, ca antrenorul Eduardo Berizzo are adenocarcinom de prostata.

In varsta de 48 de ani, Eduardo „Toto” Berizzo conduce FC Sevilla din luna mai a acestui an. El a pregatit si pe Celta Vigo, in perioada 2014-2017, alaturi de care a ajuns in semifinalele Ligii Europa.

Antrenorul le-a spus jucatorilor sai ca are cancer la pauza meciului cu Liverpool, din Liga Campionilor. FC Sevilla era condusa cu 3-0 la pauza meciului de la arena Sanchez Pizjuan, insa a reusit sa egaleze in minutul 90+3, prin Pizarro.

Imediat dupa marcarea golului egalizator, jucatorii au alergat spre antrenorul Eduardo Berizzo pentru a-l imbratisa.

Duminica, FC Sevilla s-a impus la Villarreal, cu 3-2, iar jucatorii i-au dedicat victoria anternorului lor, prezent pe banca. In aceeasi zi, inaintea meciului cu FC Valencia, fotbalistii echipei FC Barcelona au intrat pe teren imbracati in tricouri inscriptionate cu un mesaj de sustinere pentru „Toto” Berizzo.