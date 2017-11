VIDEO | Marius Sumudica, nervos dupa hentul de un punct al lui Adebayor: „Si-a pierdut ceasul cand l-a lovit mingea in brat”

Kayserispor a remizat luni seara, scor 1-1, pe tren propriu, in fata echipei Basaksehir, dupa ce a condus pana in minutul 38, moment in care Adebayor a inscris desi facuse un hent in careu.

Golul egalizator l-a scos din minti pe Marius Sumudica, antrenorul lui Kayserispor, care l-a ironizat pe fotbalistul in cauza, spunand ca si-a pierdut ceasul in momentul hentului.

”Nu ma plang de greselile arbitrului, nu sunt un antrenor plangacios. Adebayor si-a pierdut ceasul cand l-a lovit mingea in brat. E un bun actor, la pauza mi-a zis ca a fost hent. Vreau doar respect, daca nu pierdeam puncte azi si cu Trabzonspor eram pe locul doi acum. Mircea Lucescu a venit in vestiarul nostru si mi-a felicitat jucatorii. Am jucat bine in fata celei mai bune echipe din Turcia. Am fost de zece ori mai buni decat adversarii nostri”, a declarat Sumudica, potrivit Telekom Sport.

Desi deschisese scorul inca din minutul 9, odata ce a incasat gol, trupa lui Sumudica nu a reusit sa mai revina si a pierdut ocazia de a urca pe locul 3 in clasamentul primei ligi din Turcia.