Schimbare de plan! Gianluigi Buffon nu se mai retrage de la nationala Italiei: „Ma voi intoarce chiar si la 60 de ani”

Dupa ce echipa nationala a Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia, portarul Gianluigi Buffon si-a anuntat in lacrimi retragerea de la prima reprezentativa, dar a revenit asupra deciziei sale.

Peste doua luni va implini 40 de ani, dar Buffon joaca in continuare la Juventus Torino si nu are in plan sa renunte prea curand. Acesta a dat de inteles ca va sta intotdeauna la dispozitia echipei nationale, indiferent de varsta pe care o va avea cand va primi convocarea.

”Am luat doar o pauza de la echipa nationala si nu voi refuza nicio viitoare convocare, daca o voi primi! Am o anumita varsta si simt nevoia sa iau o pauza. In cazul in care Italia are nevoie de mine, ma voi intoarce chiar si la 60 de ani!”, a declarat Buffon, potrivit Telekom Sport.