Probleme mari pentru Latovlevici in Turcia! S-a accidentat si va lipsi pana la anul

Galatasaray s-a impus sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 in fata formatiei Alanyaspor, in cadrul etapei cu numarul 13 din prima liga a Turciei.

Iasmin Latovlevici a fost titular in cadrul acestei intalniri, dar a fost inlocuit in minutul 70 si a iesit de pe teren in huiduielile spectatorilor, dar lucrurile s-au dovedit a fi mai grave de atat.

Potrivit medicilor turci, fotbalistul roman s-a accidentat grav si va avea nevoie de o interventie chirurgicala ce il va tine departe de teren pana la anul.

„Latovlevici are intindere la ligamentul colateral extern si ruptura a meniscului extern. Analizam toate optiunile, inclusiv interventia chirurgicala. il operam si maine, daca e nevoie”, a anuntat medicul de la Galatasaray, potrivit Digi Sport.