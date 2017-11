Nicolae Dica a cedat: „Totul e doar din vina mea! Eu sunt singurul vinovat ca nu am reusit sa castigam aceste trei meciuri”

Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a vorbit despre situatia din cadrul echipei si si-a criticat jucatorii, spunand ca acestia sunt preocupati mai mult de propriul joc, decat de evolutia intregii echipe.

Tanarul tehnician a cedat si a recunoscut ca este vina sa pentru ca elevii din subordine nu au reusit sa castige ultimele trei meciuri si s-a declarat ingrijorat pentru situatia aparuta la FCSB.

„Nu aveam voie sa pierdem meciul cu Astra! Ne-am creat foarte putine ocazii, n-am fost concentrati, n-am jucat in echipa, ci cam fiecare pentru el! Cand nu joci pentru echipa este greu sa realizezi de unul singur ceva. Am avut jucatori care au evoluat doar pentru ei, nu au vrut deloc sa-si ajute colegii! Ei au jucat doar pentru ei si e clar ca asa nu avem nicio sansa.

Totul e doar din vina mea! Eu sunt singurul vinovat ca nu am reusit sa castigam aceste trei meciuri. Cu Astra am facut un joc foarte slab si trecem prin cea mai dificila perioada a noastra. Nu putem sa marcam, nu reusim sa castigam, e clar ca avem o problema. Sunt lucruri care ma framanta acum si e clar ca nu sunt deloc bine. Trecem printr-o perioada proasta, iar din echipa aia care invingea pe banda rulanta, care marca si isi facea ocazii multe de gol, acum nu mai suntem in stare sa facem nimic.

Putem sa avem cei mai buni jucatori ca individualitati, degeaba! Daca echipa nu este unita, nu avem nicio sansa! Un jucator poate castiga un meci, poate doua, dar titlurile le castiga doar echipa. Nu am facut un joc bun si am suferit. Cand nu pui niciun fel de problema in ultimii 30 de metri, cand nu reusesti sa aduci mingi in careu, cand nu reusesti unu contra unu sa-ti driblezi adversarul, e foarte greu sa pui probleme”, a declarat Dica, potrivit Telekom Sport.