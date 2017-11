LIVE SCORE / Cupa Romaniei, optimile de finala. Elevii lui Ionut Popa isi pot lua revansa in fata FCSB-ului, iar Dinamo merge la Cluj pentru intalnirea cu „U”

Meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei se vor disputa pe parcursul a trei zile, incepand de marti, cand CSM Poli Iasi va deschide runda contra echipei din Liga a III-a, Unirea Slobozia.

Dinamo Bucuresti va intalni miercuri, la Cluj, „sepcile rosii”, iar ACS Poli Timisoara isi poate lua revanșa in fata FCSB-ului, in epilogul optimilor, dupa ce in campionat ros-albastrii au invins cu 7-0.

Aceasta faza a Cupei Romaniei se joaca in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa, pe terenul echipei mai slab cotate sau dupa cum se inteleg cele cluburile intre ele, potrivit regulamentului.

Programul optimilor

Marti, 28 noiembrie

14:00 Slobozia – Poli Iași

18:00 CS Afumaţi – CS ‘U’ Craiova

21:00 FC Botoșani – FC Viitorul

Miercuri, 29 noiembrie

17:30 CS Mioveni – Gaz Metan Mediaș

20:30 ‘U’ Cluj – Dinamo București

Joi, 30 noiembrie

14:00 AFC Hermannstadt – Juventus București

18:30 Chindia Târgoviște – Astra Giurgiu

21:30 Poli Timișoara – FCSB