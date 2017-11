EXCLUSIV / Trupa Iris vine la Sport Total FM, de la ora 19:00!

Cristi Minculescu, solistul trupei Iris, va fi prezent in studioul Sport Total FM, marti, incepand cu ora 19:00, in calitate de invitat al emisiunii „Fluier final” moderata de Narcis Drejan.

Dupa modelul CSA-FCSB, in vara acestui an, trupa Iris s-a divizat, iar Cristi Minculescu sustine ca detine „palmaresul” alaturi de Valter Popa si Doru Borobeica. De cealalta parte, Nelu Dumitrescu, alaturi de Nutu Olteanu, Costi Sandu, Relu Marin, Alin Moise, George Costinescu, Cristi Dumitrescu, incearca sa duca mai departe istoria trupei fondate in anul 1975. Dumitrescu a fost foarte suparat, spunand ca „trupa Iris este copilul” lui si ca Minculescu nu poate sa i-o ia.

Nascut la Pitesti, artistul este un fan declarat al Universitatii Craiova de mai bine de 40 de ani. Iubirea pentru echipa de fotbal a inceput in toamna anului 1973, cand oltenii cucereau primul lor titlu din istorie, iar cantaretul a fost fascinat de energia pozitiva din tribune. Mai multe detalii ne va oferi chiar el la microfonul Sport Total FM.