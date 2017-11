Eugen Neagoe acuza: „E jenant sa faci asemenea lucruri. Nu avea cum sa vada arbitrul daca a fost gol la acea faza”. Cum a ironizat-o pe Dinamo

Sepsi Sfantu Gheorghe a fost invinsa in Gruia, cu scorul de 2-0, de catre CFR Cluj, echipa ce a deschis scorul printr-o faza controversata, in care, potrivit arbitrului, portarul covasnenilor ar fi intrat cu mingea in propria poarta.

Eugen Neagoe, noul antrenor al celor de la Sepsi, s-a declarat foarte suparat dupa aceasta partida din cauza arbitrului si a marturisit ca in etapa viitoare nu ii va fi teama de Dinamo, ci de arbitraj.

„Sunt foarte suparat, pentru ca nu am facut un meci rau. I-am chinuit pe cei de la CFR, dar s-a speriat si arbitrul la acea faza. Cei de la CFR nu intrasera in careul nostru, iar el abia a asteptat faza asta ca sa alerge cat mai repede la centrul terenului. E jenant sa faci asemenea lucruri. Nu avea cum sa vada arbitrul daca a fost gol la acea faza.

Chiar imi pare foarte rau. Oricum, va asigur ca din februarie echipa va arata altfel. Pentru noi urmeaza meciul cu Dinamo, dar nu ma tem de echipa lor. Ma tem de arbitraj. E vizibil ca echipele care ar trebui sa ajunga in play-off sunt ajutate sa ajunga acolo. Vorbim mai tarziu. Veti vedea ca Dinamo trebuie sa fie acolo si chiar acolo va fi” , a declarat Eugen Neagoe, potrivit Telekom Sport.