Dan Petrescu, dupa victoria cu Sepsi Sfantu Gheorghe: „Daca ar fi fost tehnologia video, s-ar fi vazut clar ca a fost gol”

CFR Cluj a invins-o pe Sepsi Sfantu Gheorghe in epilogul etapei cu numarul 19 a Ligii I, scor 2-0, in Gruia, si si-a consolidat pozitia de lider in clasament.

Dan Petrescu, tehnicianul ardelenilor, a vorbit dupa aceasta intalnire si a facut din nou referire la arbitrajul video pe care si-l doresa sa il aiba in Romania, in urma golului controversat marcat de Billel Omrani.

„Am obtinut o victorie grea, pentru ca Sepsi a jucat foarte bine. Am marcat un gol controversat, dar daca ar fi fost tehnologia video, pe care eu o sustin si o cer in Liga I, s-ar fi vazut clar ca a fost gol. Am simtit ca jucatorii mei sunt relaxati dupa meciul cu Dinamo si am incercat sa-i trezesc. Le-am spus ca ne asteapta un meci greu, pentru ca stiam ca noul antrenor de la Sepsi este foarte bun. Avem puncte multe, avem victorii multe, dar nu am realizat nimic pana acum” , a declarat Dan Petrescu, potrivit Telekom Sport.