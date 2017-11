CSM Poli Iasi, prima echipa calificata in sferturile Cupei Romaniei! Flavius Stoican: „Nu se poate juca pe un asemenea teren”. Ce spune despre sanctiunile primite de Trica si Cioinac

CSM Poli Iasi a disputat marti, in deplasare, meciul impotriva formatiei Unirea Slobozia, in cadrul optimilor Cupei Romaniei. Echipa din Liga a III-a nu a avut nicio sansa in fata moldovenilor care s-au impus cu scorul de 2-0

Flavius Stoican a vorbit dupa calificarea in sferturile de finala ale competitiei si s-a declarat multumit de atitudinea elevilor sai care s-au confruntat cu un teren dificil.

„Nu ne-a fost usor pentru ca am suferit dupa partida cu Dinamo, pentru ca ne-am dorit sa facem un rezultat mare. Nu a fost sa fie, dar azi, pe un asmenea teren, jucatorii au dat dovada de caracter si de ambitie. Am si vorbit inainte de meci ca nu se poate juca fotbal. Cine isi doreste mai mult victoria, acela va castiga. Sunt momente in care trebuie sa fim mai precauti decat ei, sa nu facem greseli. Nu se poate juca fotbal pe un asmenea teren. Azi a fost un joc muncitoresc!”, a declarat Flavius Stoican la Telekom Sport.

In ceea ce priveste pedepsele primite de Eugen Trica si Ionut Cioinac (VEZI DETALII), Flavius Stoican a marturisit ca sunt mult prea dure pentru ceea ce s-a intamplat de fapt: „Sunt decizii pe care le respectam. Nu stiu daca Cioinac si Trica meritau asemenea pedepse, dar asta e. Ce sa facem, mergem mai departe tot timpul. Eu sunt atent de unde pleaca greselile oamenilor. Si noi ca si club avem de suferit. el (n.r. Cioinac) ca si jucator, Eugen ca si antrenor. Dar dezamagirea e ca nu il am foarte mult timp pe Cioinac. E un jucator important pentru mine, foarte util pentru echipa noastra. De aia sunt un pic trist, dar gasim solutii”.