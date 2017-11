CS U Craiova a subestimat-o pe CS Afumati: „Putem sa speram la primele trei locuri”

CS Afumati a disputat marti seara, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, meciul din optimile de finala ale Cupei Romaniei, impotriva formatiei CS U Craiova.

Ilfovenii au pus mari probleme echipei din primul esalon si s-au luptat de la egal la egal cu elevii lui Devis Mangia. Mai mult decat atat, Afumati a deschis rapid scorul, in minutul 10, prin reusita lui Burlacu care si-a dus echipa in avantaj la vestiare.

In partea secunda a jocului, Gustavo a introdus mingea in poarta ilfovenilor din pozitie neregulamentara, dar arbitrul a validat golul si cele doua formatii au intrat in prelungiri. Vlada si-a readus echipa in avantaj in minutul 92 si a readus totodata si speranta in tabara ilfoveana.

Oltenii au resit sa egaleze pentru a doua oara in acest meci, prin reusita lui Baluta din minutul 101, iar dupa doar patru minute, acelasi jucator a punctat din nou si a inchis jocul la scorul de 3-2 pentru CS U Craiova.

Astfel, CS Afumati se opreste pentru al doilea an la rand in optimile de finala, dar iese cu capul sus din aceasta competitie, dupa jocul bun prestat.

Marian Vlada, marcatorul golului secund pentru Afumati, a vorbit dupa aceasta partida si s-a declarat incantat de prestatia echipei sale si spera ca aceasta sa continue asa si in campionat.

„Am fost acolo unde a trebuit la gol. Ne bucuram ca am reusit sa rezistam in acest fel si sa facem o bucurie suporterilor din Afumati. Eu zic ca suntem o echipa buna pentru Liga a II-a. S-a vazut experienta, nu neaparat ca au jucatori mai buni. Am dat o replica buna, de arbitraj nu avem cum sa discutam noi. Important este ca noi sa prestam si in campionat jocul pe care l-am prestat in seara aceasta si putem sa speram la primele trei locuri din Liga a II-a”, a spus Marian Vlada la Digi Sport.