Cristina Neagu, mesaj ferm inainte de Campionatul Mondial: „Au aparut oameni care au aruncat cu noroi in noi, dar suntem obisnuite sa nu citim presa”

Echipa nationala de handbal feminin nu a stralucit la Trofeul Carpati, iar acest lucru le-a atras multe critici jucatoarelor noastre.

Cristina Neagu a iesit in fata si i-a criticat pe cei care nu au avut cuvinte de lauda la adresa primei reprezentative din handbalul romanesc si a dezvaluit care ar putea principalul atu al tricolorelor.

„Sigur, vor exista si zile mai proaste, cum au fost si la Trofeul Carpati. Si deja au aparut oameni care au aruncat cu noroi in noi, dar suntem obisnuite sa nu citim presa, sa ne vedem de handbal. Inainte de fiecare turneu final aveam sanse la medalii, ne doream foarte mult sa castigam medalii si am avut parte de mai multe dezamagiri decat medalii. Cred ca apararea noastra va fi elementul cel mai important la acest Campionat Mondial. Daca vom reusi sa avem o aparare puternica, sa nu primim foarte multe goluri, atunci ne va fi si noua mai usor sa inscriem multe goluri pe contraatac si faza a doua. si altfel vor sta lucrurile. Daca vom primi multe goluri, va fi foarte greu sa reusim si noi in atac sa marcam foarte multe goluri. Asa ca ne bazam foarte tare pe aparare”, a declarat Cristina Neagu, potrivit Telekom Sport.

De asemenea, capitanul Romaniei le-a promis suporterilor ca atat ea, cat si colegele sale vor face tot ce le sta in putinta pentru a ocupa un loc onorabil in grupa: „Ce pot eu sa le promit suporterilor, care asteapta ca Mos Craciun sa le aduca o medalie in fiecare an prin echipa nationala de handbal feminin, ca aceasta echipa va da totul pe teren la fiecare meci, va incerca sa ocupe un loc cat mai bun. E o grupa grea in care eu cred ca avem o sansa buna sa terminam in primele 3, apoi avem un meci in optimi, poate cel mai important de la acest mondial, asa ca suntem pozitivi cu totii. De fiecare data, pe unde a jucat nationala, si in tara, si in afara tarii, am avut foarte multi suporteri. Nu pot decat sa ma bucur de lucrul acesta, sa le multumesc ca sunt alaturi de noi, conteaza foarte mult pentru noi sprijinul lor si sunt convinsa ca si cei care nu vor reusi sa ajunga in Germania, ne vor sustine din fata televizoarelor”.