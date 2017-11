Cioinac si Trica, sanctionati aspru pentru cele intamplate in meciul cu Dinamo

Meciul dintre Dinamo si CSM Poli Iasi, incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea „cainilor”, s-a lasat cu pedepse aspre pentru cei din tabara moldovenilor.

Ionut Cioinac si-a lasat echipa in zece oameni dupa ce si-a faultat adversarul, dar, ulterior, s-a aflat ca nu acesta ar fi fost motivul eliminarii fotbalistului. Arbitrul Sebastian Coltescu a notat in raportul de joc Cioinac l-ar fi jignit pe „central”.

Pentru faptele sale, Ionut Cioinac a fost sanctionat cu patru etape de suspendare si o amenda de 5.000 de lei.

In acelasi timp, Eugen Trica nu a suportat sa vada cum arbitrul ii elimina jucatorii (Frasinescu a primit si el cartonasul rosu in prelungirile partidei) si a parasit spatiul tehnic, pentru a se indrepta catre vestiare, dar antrenorul secund al Iasiului a traversat terenul chiar prin mijloc, in timpul jocului. Moldovenii au ramas asadar, si fara antrenorul secund, acesta fiind sanctionat cu o amenda de 4.000 de lei si o suspendare de trei meciuri.

Flavius Stoican este si el suspendat, iar in etapa urmatoare, la meciul cu Astra Giurgiu, jucatorii Iasiului nu vor avea pe banca tehnica niciun antrenor.