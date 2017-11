Academia Rapid s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei! „Era obligatoriu sa castigam”

Academia Rapid a disputat marti, meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei pe Bucuresti, impotriva formatiei AS Tricolor in fata careia s-a impus cu scorul de 4-0.

Rapidistii au marcat prin Pancu, Olariu si Goge de doua ori si s-au calificat astfel, in semifinalele competitiei.

Daniel Pancu s-a declarat incantat dupa aceasta partida si a marturisit ca nu concepea un alt rezultat din partea echipei sale.

”Era obligatoriu sa castigam astazi, stiam ca ne asteapta un meci complicat pentru ca au o echipa foarte buna de la mijloc in sus, e peste nivelul ligii a patra. Sunt multi jucatori care au jucat in liga a doua, in aparare au probleme, ne bucuram ca am incheiat bine acest an, ne-am calificat in semifinalele Cupei Romaniei pe Bucuresti.

Mai sunt doua hopuri pana la primul obiectiv, calificarea in faza Cupei Romaniei pentru la anul, unul din obiectivele noastre alaturi de promovare. Primul este promovarea, dar ar fi pacat sa promovam fara sa putem juca la anul in Cupa Romaniei”, a declarat Pancu, potrivit Telekom Sport.

In legatura cu urmatoarele meciuri. Pancu a recunoscut ca isi doreste sa joace finala impotriva marii rivale, CSA Steaua: ”Daca nu ne intalnim in semifinale, cu siguranta in finala. Noi ne dorim in finala s-o intalnim pe Steaua”