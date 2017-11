VIDEO | Ladislau Boloni nu a vrut sa fie antrenor: „Asta era vocatia mea”

Ladislau Boloni conduce in prezent formatia Antwerp, aflata pe locul 5 in Belgia, dar acesta nu si-a dorit niciodata sa devina antrenor.

Tehnicianul roman a dezvaluit intr-un interviu acordat site-ului oficial al clubului ca vocatia sa era sa fie dentist, meserie pe care a si practicat-o timp de sase ani.

„Am lucrat ca dentist timp de 6 ani, dar in paralel am fost implicat si in fotbal. Tinand cont ca in fotbal am ajuns la un anumit nivel, destul de inalt, am jucat la echipa nationala, am avut parte de niste facilitati in meseria mea de dentist.

Lucram de placere, oricum, salariul nu era important pentru mine. Era vocatia mea, dar e o mica ironie la mijloc: m-am pregatit pentru a fi dentist, dar cand am plecat din Romania in Belgia a trebuit sa spun stop acestei meserii, gandindu-ma ca o voi relua mai tarziu, ca e ceva temporar. Niciodata n-am vrut sa devin antrenor de fotbal, niciodata. Iar acum nu mai sunt deloc dentist, ci antrenor!”, a declarat Boloni, potrivit gsp.ro.