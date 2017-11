VIDEO | Claudiu Keseru isi face treaba bine la Ludogoret! Este al doilea in topul golgheterilor

Ludogoret Razgrad a disputat luni, pe teren propriu, meciul impotriva formatiei Vitosha Bistritsa, contand pentru etapa cu numarul 17 a primei ligi din Bulgaria.

Claudiu Keseru a deschis scorul in cadrul acestei intalniri, in minutul 52 si a ajuns la a noua reusita din acest sezon, clasandu-se pe locul secund in topul golgheterilor. Vura si Campanharo au punctat in minutele 64, respectiv 68 si au stabilit rezultatul final, 3-0 pentru Ludogoret.

Cosmin Moti a fost doar rezerva la acest meci, in timp ce Claudiu Keseru a fost titular si inlocuit in minutul 79 de catre Goralski.

Echipa celor doi romani este lider in Bulgaria, cu 42 de puncte adunate in cele 17 meciuri disputate, fiind urmata de TSKA Sofia, cu 38 de puncte, si Levski, cu 32 de puncte.