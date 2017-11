Un fost coechipier de la Steaua il avertizeaza pe Dica: „Este o relatie bolnavicioasa care nu poate sa duca la ceva bun”

Dupa trei meciuri fara victorie, Nicolae Dica a fost criticat si acuzat pentru faptul ca il lasa pe finantator sa intocmeasca primul 11, dar fostii sai colegi de la Steaua ii sunt alaturi.

George Ogararu a marturisit ca relatia dintre tanarul tehnician si Gigi Becali este una ce poate dauna atat echipei cat si fostului sau coechipier, Nicolae Dica.

„Zilele trecute, noi am avut un comunicat prin care ne-am exprimat parerea despre oamenii din presa care fac foarte mult rau. Evident, s-a interpretat ca noi am fi de acord cu genul acesta de conducere pe care il are Gigi Becali. Nu aparam relatia aceasta, este o relatie bolnavicioasa, care nu poate sa duca la ceva bun.

Eu n-as fi acceptat niciodata sa antrenez la FCSB, pentru ca eu nu pot sa colaborez in felul acesta. Dica a acceptat si a putut sa lucreze in acest fel, dar nu stiu cat va mai rezista” , a declarat George Ogararu la Telekom Sport