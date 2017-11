Montella a fost dat afara de la AC Milan si inlocuit cu Gattuso!

Dupa 64 de meciuri, AC Milan a decis sa-l dea afara pe tehnicianul Vincenzo Montella! Antrenorul nu a reusit sa gaseasca formula potrivita dupa achizitiile din vara, iar lucrurile pe San Siro au scapat de sub control.



In locul lui Montella, AC Milan a decis sa-l instaleze in functia de principal pe Gennaro Gattuso, cel care se ocupa de echipa de tineret a clubului.

„AC Milan anunta ca l-a demis pe Vincenzo Montella, caruia ii multumeste pentru seriozitate si profesionalism. Conducerea tehnica este incredintata lui Gennaro Gattuso, care a condus echipa Primavera„, este mesajul ”diavolilor” pe site-ul clubului.

In varsta de 42 de ani, Montella a venit la AC Milan vara trecuta si a reusit calificarea echipei in Liga Europa. In mai, Montella si-a prelungit contractul cu AC Milan pana in 2019, el avand initial un acord pana in 2018.

32 de victorii – 12 egaluri – 18 infrangeri este per total bilantul lui Montella la AC Milan.

Dupa 14 etape din actualul sezon din Serie A, AC Milan ocupa locul 7, la sase puncte in urma ultimului loc european, ocupat de Sampdoria, cu sase victorii, sase infrangeri si doua remize.

0-0 s-a terminat ultimul meci al lui Montella pe banca „diabolilor”, acasa, cu AC Torino.