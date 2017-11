Liga a II-a | A salvat echipa de la retrogradare in sezonul trecut si revine sa repete performanta!

Dupa ce Laurentiu Dinita a parasit echipa, Emil Stanca a tinut scaunul cald pentru noul tehnician ce urma sa vina la CS Balotesti.

Conducerea clubului ilfovean s-a inteles cu Augustin Calin pentru revenirea acestuia la cârma echipei pe care a salvat-o in sezonul trecut de la retrogradare.

Surse din cadrul clubului au anuntat ca tehnicianul va fi prezentat oficial marti, zi in care va conduce si antrenamentul echipei de esalon secund.

Dupa o scurta perioada petrecuta la AS Ulmu, echipa din Liga a IV-a din Calarasi, Augustin Calin revine in Ilfov pentru a fi din nou supereroul Balotestiului, preluând echipa de pe pozitia a 18-a in clasamentul Ligii a II-a.

Ilfov Sport