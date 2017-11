La trei luni dupa ce era sa moara pe teren, Codrut Anghel a retrait meciul cu FCSB II: „Mi-a revenit filmul accidentului in cap”

Concordia Chiajna II a disputat vineri, pe teren propriu, o partida amicala impotriva colegei de esalon FCSB II, iar Codrut Anghel a rememorat incidentul prin care a trecut la intalnirea anterioara a celor doua echipe.

Ilfovenii s-au impus cu scorul de 4-1, dupa reusitele jucatorilor Rogoveanu, Ciobanu, serban si Raducan si a devenit deja o traditie ca „vulturii” mici sa castige categoric amicalele contra ros-albastrilor.

In luna august a acestui an, tot intr-un amical disputat la Chiajna, fotbalistul in varsta de 23 de ani a ajuns la spital, dupa o serie de peripetii traite cu ambulanta si medicii prezenti (sau nu) la meci. VEZI AICI DETALII

La trei luni de la intamplarea nefericita, Anghel este la fel de puternic precum inainte, increzator in fortele proprii si joaca meci de meci sub comanda antrenorilor Mugur Cornateanu si Marin Duna. Fotbalistul a povestit ce sentimente l-au incercat la trei luni dupa cele intamplate chiar in fata acelorasi adversari.

„Mi-am mai primit si azi un cot in cap. in meciurile cu Steaua sunt predispus la accidentari. Sunt dinamovist si cred ca asta e problema”, a spus fotbalistul glumind.

„Ce am simtit? Nu mi-a fost frica. Mi-a revenit asa filmul accidentului in cap. Cel care m-a accidentat atunci nu a jucat azi. Am avut ocazia sa vorbesc cu el la momentul respectiv, ca o ironie a sortii numele lui de familie este tot Anghel. Mi-a spus ca nu putea sa se antreneze ca nu stia ce e cu mine, de aceea a si vrut sa vorbeasca cu mine si a fost mult mai linistit dupa. E doar un copil de 15-16 ani, nu a vrut sa ma loveasca. S-a intamplat, asta este. Sunt mult mai bine in astea trei luni care au trecut. Am mai avut dureri de cap, dar s-au dus cu timpul.

De ce sa-mi fie frica? Nu are de ce. Asta este, s-a intamplat. Nu doresc nimanui sa pateasca ce am patit eu. Probabil, atat eu, cat si ceilalti care se afla in fenomenul asta, trebuie sa invatam ca lucrurile nu merg asa cum trebuie si trebuie schimbat ceva, undeva, dar, dupa parerea mea, va trece destul timp pana vor aparea niste modificari.

Daca as sta sa ma gandesc mereu la ce s-a intamplat ar trebui sa intru cu frica si la antrenamente, dar nu sunt genul ala de jucator. Nu ma feresc de dueluri. Pe undeva, te marcheaza lucrurile astea. si astazi la meci, un coleg s-a lovit si un altul mi-a spus „Uite, aici e zona unde te-ai lovit si tu”. M-au intrebat si jucatorii Stelei cum sunt, daca mi-am revenit. Am trecut peste, sunt ca vinul, cum imbatranesc sunt din ce in ce mai bun”, a glumit Anghel.

In ceea ce priveste viitorul sau, fotbalistul isi doreste sa joace meci de meci si sa isi ajute echipa pe cat posibil. Intrat in ultimele sase luni de contract, Anghel nu stie inca daca va continua la Concordia, dar, spune el, va purta o discutie cu conducerea clubului.

„Ma bucur ca am trecut peste din punct de vedere psihic, pentru ca vrei nu vrei te afecteaza. M-a ajutat si familia foarte mult, mi-au zis ca pot sa joc in continuare si ca nu ar trebui sa imi fie frica. S-a nimerit sa mi se intample tocmai mie. si fizic m-am pregatit cum am stiut eu mai bine si am incercat sa dau 100% la fiecare meci.

Voi discuta cu conducerea si voi vedea ce au de gand. Momentan, nu stiu nimic. Eu imi propun sa fiu din ce in ce mai bun, sa joc fiecare meci, sa dau tot ce e mai bun pentru echipa si sa o ajut sa ocupe un loc cat mai bun in clasament. Sunt jucatori foarte buni aici la Chiajna II, jucatori care merita sa faca pasul mai sus, in Liga a II-a, Liga I chiar. Daca nu ii dai o sansa unui sportiv, nu poti sa vezi potentialul maxim pe care il are. Fiecare are nevoie de sansa, sa joace si sa i se dea incredere”, a declarat Codrut Anghel.

