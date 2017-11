Halep si-a stabilit staff-ul pentru 2018: „Mi-a spus Darren ca e mai bine asa (…)”

Liderul mondial WTA a decis sa il pastreze in staff-ul tehnic pe Andrei Pavel, cel cu care a colaborat la trei turnee pe finalul sezonului recent incheiat (US Open, Wuhan si Beijing).



Fostul antrenor al echipei de Cupa Davis a Romaniei o va antrena pe Halep cu norma intreaga in 2018 si va fi mana dreapta a australianului Darren Cahill, omul care o pregateste pe romanca de aproape trei ani. De altfel, Cahill a fost cel care i-a dat Simonei „binecuvantarea” sa il angajeze pe Pavel: „Cred ca vom face o echipa buna. Am vorbit cu Darren si el mi-a spus ca ar fi bine sa il luam in echipa„, a dezvaluit Halep la Canal 33.

„Andrei a venit in echipa mea, va fi si anul viitor! Sunt sigura ca va fi bine cu el. Suntem asemanatori ca temperament, ca dorinta, ca pasiune pentru tenis. Ne manifestam la fel! Eu l-am avut ca model, a fost idolul meu cand aveam 10-12 ani. Cred ca voi progresa pe mai multe parti alaturi de el„, a adaugat liderul mondial.

Alaturi de cei doi antrenori, Simona Halep va fi insotita la turneele oficiale de unul dintre cei mai vechi colaboratori, preparatorul fizic Teo Cercel. De asemenea, Virginia Ruzici este in continuare managerul sportivei.