EXCLUSIV / Vasile Neagu o ameninta pe CS U Craiova: „Au un lot foarte puternic, dar nu le va fi usor nici lor”

Vasile Neagu, antrenorul echipei CS Afumati, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul din Cupa Romaniei, pe care formatia ilfoveana il va disputa marti seara, impotriva Craiovei.

Tehnicianul este constient de diferenta dintre cele doua formatii, dar este de parere ca jucatorii din subordine vor face o figura buna in fata trupei lui Devis Mangia.

„Cupa Romaniei poate aduce surprize. E diferenta mica intre locurile din clasament, dar una mare intre esaloane. Speram ca in teren diferenta sa nu fie mare.

Noi ne-am dorit sa jucam cat mai aproape de casa. Terenul nostru nu are infrastructura necesara. Am incercat sa jucam la Berceni, dar terenul nu avea aprobare ISU. Din respect pentru suporteri, am vrut sa ramanem cat mai aproape de Ilfov.

In jur de 5-6 autocare cu suporteri vor merge, plus cei care vor veni in particular la joc.

Performanta de anul trecut ne obliga la mai mult, dar adversarul este unul greu. Vom face tot ce putem sa facem o figura buna. Au un lot foarte puternic, dar nu le va fi usor nici lor. Vreau sa realizam performanta de a trece de Craiova. Exista o ambitie printre jucatorii mei, starea lor este una extraordinar de buna”, a declarat Vasile Neagu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.