EXCLUSIV / Marius Popescu, despre situatia de la Targu Mures: „Suntem din ce in ce mai putini”

Marius Popescu, antrenorul formatiei ASA Targu Mures, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei din subordine, dezvaluind faptul ca treptat ramane fara jucatori.

„Asteptam decizia de miercuri. Am inteles ca se va opta pentru continuitatea programului sau doar pentru o etapa.

Suntem din ce in ce mai putini. In mod normal, sambata, ar trebui sa avem 15 jucatori, cu trei nascuti in 1999.

Primii 12-13 jucatori din lot (n.r. ca varsta) au oferte, se intereseaza lumea de ei. Multi dintre ei se incadreaza si in regula U21.

Am abordat ultima etapa din tur de pe locul 5. Din pacate, am avut o oscilatie in joc, cu un inceput mai greoi”, a declarat Marius Popescu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.