EXCLUSIV / Laurentiu Dinita vine la Sport Total FM, de la ora 17:00

Dupa infrangerea de pe teren propriu, 2-6 cu ASA, Laurentiu Dinita si-a reziliat contractul cu CS Balotesti la care a obtinut doar doua victorii in primele 13 etape disputate din actualul sezon al esalonului secund. Tehnicinul, liber de contract, va fi prezent in studioul Sport Total FM, incepand cu ora 17, invitat in cadrul emisunii „Trafic sport”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.