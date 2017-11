Edi Iordanescu: „Am crezut ca este posibil sa producem acest rezultat si iata ca ne-a iesit!”

Edi Iordanescu, antrenorul Astrei Giurgiu, s-a aratat extrem de multumit dupa ce elevii sai au invins FCSB-ul, cu 2-0.



„E o seara frumoasa pentru noi, un rezultat spectaculos tinand cont de context, de ce s-a intamplat in ultima perioada, de plecarile care au fost de aici catre Steaua. Si spun un rezultat spectaculos pentru ca am crezut ca este posibil sa producem acest rezultat si toata saptamana asta am discutat cu baietii. Din acest rezultat deriva foarte multe lucruri pozitive pentru noi, si anume ca mai punem trei puncte la clasament in lupta noastra pentru a ramane sus in clasament.

Capatam incredere, capatam curaj, capatam speranta… un rezultat bun impotriva unei echipe foarte bune, cu jucatori foarte valorosi. Si nu in ultimul rand, un rezultat care scoate in evidenta faptul ca Astra reuseste sa se regrupeze din mers, reuseste sa se reformeze din mers si propune o noua serie de jucatori cu foarte mult potential, cu mult caracter, care azi au facut un joc foarte exact si, din punctul meu de vedere, un rezultat indreptatit.

Am incercat sa nu dam spatii, sa fim agresivi, sa avem intensitate buna, sa nu lasam Steaua sa produca ocazii, sa incercam intotdeauna sa ne dublam bine, sa avem marcaj bun si probabil ca toate lucrurile astea au dus, in final, la acest rezultat si au facut diferenta„, a declarat Edi Iordanescu la Telekom Sport.

Astra este pe 6 in Liga 1 si are patru puncte peste Dinamo, principala rivala in lupta pentru calificarea in play-off.