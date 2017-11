Echipa lui Sumudica a ratat ocazia de a urca pe podium

Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica in prima liga turca, a ratat sansa de a urca pe locul al treilea in clasament, dupa remiza inregistrata luni, pe teren propriu, in partida contra formatiei Basaksehir.

Gazdele au deschis scorul inca din minutul 9, prin reusita lui Bulut, dar Adebayor a restabilit egalitatea in minutul 38, moment in care a inchis si jocul la scorul de 1-1.

Astfel, Kayserispor ramane pe locul al cincilea in clasament, la egalitate de puncte (23) cu echipele de pe locurile 3 si 4, Fenerbahce, respectiv Besiktas, in timp ce Basaksehir se afla pe locul secund, cu 27 de puncte, cu doua mai multe decat liderul Galatasaray.