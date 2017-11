Discurs razboinic al fotbalistului, inainte de meciul de la Giurgiu, care a gresit la ambele goluri: „Baieti, ascultati-ma putin!” VIDEO

FCSB a piedut meciul cu Astra, scor 0-2, si a ajuns astfel la a treia infrangere consecutiva. A fost un meci dezamagitor facut de vicecampioana, iar oamenii lui Dica risca sa ramana la cinci puncte in spatele liderului CFR, daca trupa din Cluj o va invinge astazi pe Sepsi.



Surprinzator pentru multi, inainte de meci Gabi Enache a fost omul desemnat sa tina un discurs mobilizator, chiar pe teren. Este un moment pe care Nicolae Dica incearca sa-l transforme in obisnuinta la FCSB, inainte de fiecare meci fiind ales un alt jucator care sa-si motiveze colegii.

Enache le-a transmis colegilor ca se asteapta sa arate pe teren ca FCSB este o echipa „mare, mare, mare”. Rezultatul nu a fost insa cel asteptat, iar elevii lui Dica au facut unul din cele mai slabe meciuri din acest sezon.

Golurile au fost marcate de Alexandru Ionita II din penalty, in minutul 63, respectiv Abang in minutul 81. A fost un penalty produs de Gabi Enache, care a realizat o alunecare fara niciun rost in careu, impotriva aceluiasi Ionita, jucator care n-a avut emotii in fata lui Nita. Acelasi Enache a gafat si la golul doi, fiind practic un jalon in fata adversarilor.