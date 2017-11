Dinamo nu mai sperie pe nimeni: „Adevaratele teste le avem in Liga a III-a”

Dinamo va juca miercuri, meciul din optimile Cupei Romaniei, impotriva formatiei U Cluj, la ora 20:30.

Adrian Falub, antrenorul echipei din Liga a III-a, a recunoscut ca dinamovistii pornesc cu prima sansa, dar considera ca meciurile cu adevarat importante sunt cele din campionat, avand in vedere obiectivul pe care il au „sepcile rosii”, anume promovarea in liga secunda.

„In mod normal, daca eram in Liga I, un meci cu Dinamo nu ar fi fost deloc special. Avand in vedere conditiile de acum, o intalnire cu una dintre cele mai titrate echipe din tara este un prilej de bucurie pentru jucatorii mei. Chiar daca trece printr-o perioada nefasta, Dinamo este favorita certa, dar ne vom juca sansa pe care o avem. Sa nu uitam ca suntem in Liga a III-a, nu putem sa ne batem de la egal la egal cu ei, va trebui sa gasim o strategie sa ne impunem jocul.

Obiectivul nostru principal este sa promovam, nu sa ajungem in finala Cupei Romaniei. Daca am reusi aceasta performanta, excelent! Dar noi ne luptam cu Galda, cu Performanta Ighiu, cu Metalurgistul Cugir, cu Recea, acestea sunt razboaiele noastre momentan. Confruntarea cu Dinamo nu este un test pentru Universitatea Cluj, adevaratele teste le avem aici, in Liga a III-a!”, a declarat Adrian Falub, potrivit gsp.ro.