Dica, dupa a treia infrangere consecutiva: „Nu am pierdut din cauza lui Enache (…)”

Nicoale Dica a vorbit dupa a treia infrangere la rand a echipei sale FCSB, scor 0-2, pe terenul Astrei Giurgiu, in runda a 19-a din Liga 1, acuzandu-si anumiti jucatori ca nu joaca pentru echipa.



„Cand nu joci pentru echipa, e normal sa ai astfel de rezultate. Pentru o echipa ca Steaua, este o problema ca nu reusim sa castigam de 3 meciuri. Avem jucatori de valoare, au aratat-o si la alte echipe, si aici. Dar in ultimele 3 meciuri nu s-a intampalt asa. Important e ca echipa sa-si revina, acesti baieti au aratat ca au valoare. De la meciul cu Iasi s-a intamplat ceva.

Ma tot gandesc, sa vad unde sunt probleme, sper sa reusim sa le remediem. Am emotii pentru postul meu, am avut mereu.

Nu stim cat de grava e situatia lui Planici, probabil maine vom afla mai multe. Sper ca ultimele jocuri sa fie bune si sa iesim din pasa asta. Am avut si ghinion, au mai iesit si azi jucatori accidentati. Trebuie sa schimbam ceva pentru meciul de Cupa. Ne gandim la viitor, la ce trebuie sa facem in continuare. Acum trebuie sa indreptam lucrurile. Nu am pierdut din cauza lui Enache, am pierdut meciul cu totii„, a fost declaratia lui Dica pentru DigiSport.

Golurile au fost marcate de Alexandru Ionita II din penalty, in minutul 63, respectiv Abang in minutul 81. A fost un penalty produs de Gabi Enache, care a realizat o alunecare fara niciun rost in careu, impotriva aceluiasi Ionita, jucator care n-a avut emotii in fata lui Nita. Acelasi Enache a gafat si la golul doi, fiind practic un jalon in fata adversarilor.

FCSB ramane pe 2 in clasament, la doua puncte de CFR Cluj, care se poate distanta la 5 lungimi daca va invinge luni pe Sepsi OSK.