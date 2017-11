CSM Poli Iasi anunta ca fotbalistul Cioinac „regreta declaratiile facute la adresa lui Coltescu”, dar nu va scapa de amenda

Mijlocasul echipei CSM Poli Iasi, Ionut Cioinac a incept sa regrete declaratiile date la finalul partidei cu Dinamo, 1-2, de sambata trecuta. Cioinac afirmase despre arbitrul Sebastian Coltescu ca „dupa tentativele alea de omor nu mai gandeste”, facand aluzie la tentativa de sinucidere a „centralului” din urma cu cativa ani. In timpul meciului, jucatorul fusese eliminat în minutul 50, dupa ce i-a adresat injurii lui Coltescu in urma unei faze controversate in care a acordat penalty pentru Dinamo.



„Mijlocasul echipei noastre, Ionut Cioinac, regreta declaratiile de la finalul meciului cu Dinamo fata de viata personala a arbitrului Sebastian Coltescu. Ionut Cioinac pune aceasta reactie pe seama emotiilor si tensiunilor acumulate in timpul partidei”, anunta clubul într-un comunicat.

Cu tate astea, oficialii clubului iesean au anuntat ca il vor sanctiona financiar pe jucator. „Nu suntem de acord cu declaratiile lui Cioinac. Jucatorul si-a cerut scuze în mod public, dar va fi si sanctionat financiar. Va primi o amenda conform Regulamentului de Ordine Interioara”, a declarat presedintele Adrian Ambrosie.

„In aceasta seara voi avea o sedinta cu echipa. Le transmit jucatorilor ca nu mai tolerez astfel de reactii la adresa arbitrilor. Ei trebuie sa-si vada de fotbal, sa puna în practica pe teren ceea ce fac la antrenamente, iar conducerea se va ocupa de celelalte probleme. Sa se concentreze pe fotbal si sa lase arbitrajele!”, a mai spus Ambrosie.