Cosmin Contra, mesaj pentru Vasile Miriuta: „Nu sunt vinovati cei care au fost inaintea ta”

Cosmin Contra a vorbit despre situatia din cadrul fostei sale echipe, Dinamo Bucuresti, si i-a intepat pe cei care il considera vinovat pentru ceea ce se intampla in prezent in Stefan cel Mare.

„Toti cei care au fost adusi sunt jucatori buni, peste nivelul multor fotbalisti din Romania. Au fost multi pe care i-am urmarit, dar nu au vrut sa vina in Romania. Daca ei dorm linistiti spunand ca doar Contra e de vina pentru ceea ce se intampla in momentul de fata, e treaba lor si nu ma intereseaza. Eu dorm linistit pentru tot ce am facut la Dinamo”, a spus Cosmin Contra la Telekom Sport.

Selectionerul a tinut sa ii transmita un mesaj si actualului antrenor de la Dinamo, Vasile Miriuta: „Cand ajungi la echipa, trebuie sa te bazezi pe munca ta. Sa nu dai vina pe alte persoane pentru unele rezultate care, probabil, nu sunt de ajuns. Nu sunt vinovati cei care au fost inaintea ta”.