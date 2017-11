Ce a scris Coltescu in raport, dupa meciul din „Groapa”, cand l-a eliminat pe Cioinac: „Dupa ce am aratat un galben mi-a spus: «Bai nesimtitule, bai jegosule, ce faci tu, ba, aici?»”

Sebastian Coltescu l-a eliminat pe Ionut Cioinac in meciul Dinamo-Poli Iasi, dar fotbalistul a spus ca nu l-a jignit deloc pe arbitru. Mai mult, l-a acuzat ca are probleme serioase dupa perioada in care a incercat sa se sinucida.



Gazeta Sporturilor a aflat ce a scris Coltescu in raportul de joc si motivul pentru care arbitrul a decis sa-i dea rosu lui Cioinac.

Surse de la Comisia de Disciplina au dezvaluit ce a scris Coltescu in raportul de meci trimis la FRF: „In momentul in care i-am dat cartonasul galben jucatorului Mihalache, Ionut Cioinac a inceput sa tipe pe teren «Hai, ba, sa sarim toti pe el sa vedem daca ne da galben la toti!». In acel moment i-am dat cartonasul galben jucatorului de la Iasi, iar el a inceput sa-mi adreseze cuvinte jignitoare:

«Bai nesimtitule, bai jegosule, ce faci tu, ba, aici?». Atunci l-am eliminat, dar a refuzat sa paraseasca terenul, continuand sa injure si sa ameninte. Dupa ce i-am indicat de mai multe ori sa paraseasca terenul, am ridicat mana aratand trei minute in care trebuie sa iasa de pe suprafata de joc„, scrie in raportul fluierasului craiovean.