Budescu trimite „sageti” catre patron si antrenor: „Am tot facut experimente si asta ne-a costat!”

FCSB a pierdut cu 0-2 meciul pe care l-a disputat la Giurgiu, in fata Astrei, in etapa a 19-a din Liga 1, trupa lui Dica inregistrand al treilea insucces la rand in toate competitile, al doilea in campionat. Unul dintre cei mai slabi oameni de pe teren, Constantin Budescu, a gasit motivele pentru jocul modest al echipei sale din ultima perioada.



”Este un meci pe care l-am pierdut dupa un penalty usor acordat, zic eu. Din pacate asta este. Noi am jucat prost in aceasta seara si nu am reusit sa marcam. Nu ne-a iesit nimic. Am avut o perioada destul de buna, cu victorii foarte multe. Acum suntem intr-o situatie delicata. Avem trei infrangeri la rand si nu ne mai permitem sa pierdem. Am tot facut experimente si asta ne-a costat.

Speram ca Planic sa nu fie grav. N-am apucat sa vedem ce are, pentru ca nu mai era in vestiar!

Toate meciurile sunt grele. Toata lumea care castiga impotriva nostra se bucura ca si cum au castigat campionatul!”, a declarat Budescu la Telekom Sport.

Golurile au fost marcate de Alexandru Ionita II din penalty, in minutul 63, respectiv Abang in minutul 81. A fost un penalty produs de Gabi Enache, care a realizat o alunecare fara niciun rost in careu, impotriva aceluiasi Ionita, jucator care n-a avut emotii in fata lui Nita. Acelasi Enache a gafat si la golul doi, fiind practic un jalon in fata adversarilor.

FCSB ramane la 2 puncte de liderul CFR Cluj, dar se poate distanta la 5 lungimi daca ardelenii vor invinge luni pe Sepsi OSK.