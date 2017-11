Becali vrea sa aiba o discutie cu Budescu, dupa ce a admis ca echipa trece printr-o ”situatie putin grava”: „Sa imi spuna experimentele si daca mai are chef sa joace”

La peste 12 ore de la terminarea partidei de la Giurgiu, patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a recunoscut ca echipa trece printr-o ”situatie putin grava”, dupa cele trei esecuri consecutive in toate competitiile. Ex-puscariasul l-a luat din nou in colimator pe Constantin Budescu, unul dintre cei mai slabi oameni din meciul cu Astra, cu care urmeaza sa aiba o discutie.



„Trebuie sa strâng randurile. Nu e foarte grava situatia, dar e putin grava. Ii cert in familie. Prima data o sa vorbesc cu Budescu. Pentru ca el a gresit in meciul de ieri. S-a distrat tot meciul. Cea mai mare problema la ora asta e Budescu. El se crede magnific. Imi place fotbalul spectaculos, dar nu poti sa joci doar din devieri.

O sa-l intreb pe Budescu care au fost experimentele. Ca experimentul a fost sa fie el odihnit. Am facut experiment cu Plzen, dar la meciul asta ce experiment? imi spui: „Ba, uite, azi am chef sa castig meciul”, si te bag. Sau imi spui ca nu ai chef si stai pe banca”, a spus Becali, conform sport.ro.

De furia patronului nu au scapat nici Junior Morais si Dragos Nedelcu.

”O sa-l intreb pe Junior Morais: „Ba, tu mai vrei sa joci fotbal? Mai ai nevoie de bani sau ai uitat fotbalul?». Dupa aia o sa vorbesc si cu Nedelcu. Lui ii place intre fundasii centrali ca acolo nu pierde mingea„, a adaugat Becali.

Dupa infrangerea de la Giurgiu, 2-0 pentru Astra, cu 7 etape ramase de disputat din sezonul regular, FCSB se afla la doua puncte in spatele liderului CFR, care are si un meci mai putin disputat, partida pe care o va disputa in aceasta seara, Sepsi, de la ora 20:45.