Becali: „Budescu mi-a demonstrat ca are caracter de om mic! Am mancat bataie din cauza lui!”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a tinut sa linisteasca spiritele si zvonurile in ce priveste o eventuala demitere a lui Dica, tinand sa il atace in mod expres pe Constantin Budescu, dupa ce echipa sa a inregistrat cel de-al treilea esec la rand, al doilea consecutiv din Liga 1, pe terenul Astrei Giurgiu(DETALII AICI )



„De ce sa ma afecteze aceasta infrangere? La Steaua toata lumea castiga bani. Eu nu am de ce sa ma supar, e fotbal. Ma supar cand vad o atitudine ca a lui Budescu. El zice ca am facut experimente. Ce experimente?! Ca nu-i mai convine lui sa alerge? Am mancat bataie din cauza lui! Budescu, chiar daca sta in tribuna, tot ia bani. Toate s-au intamplat numai din cauza lui, ca el vrea sa joace fotbal la misto. El joaca din devieri, da’ la misto. Budescu mi-a demonstrat ca are caracter de om mic„, au fost vorbele exprimate cu o voce foarte calma ale lui Becali.

Chiar daca a tinut sa il linisteasca pe Dica, Becali a tinut sa remarce faptul ca ii va impune de acum inainte un sigur lucru la FCSB: „Eu o sa-i impun lui Dica un singur lucru: Budescu sa nu mai bata cornerele. De doi-trei ani bate doar el cornere. El vrea sa dea numai gol din corner. Ii respect meritele, ca ne-a calificat in Europa, dar asta nu inseamna ca trebuie sa-si faca de cap. Il dau afara pe Dica daca-l mai lasa pe Budescu sa bata cornere„, au sunat declaratiile lui Becali pentru televiziunea DigiSport.

Golurile au fost marcate de Alexandru Ionita II din penalty, in minutul 63, respectiv Abang in minutul 81. A fost un penalty produs de Gabi Enache, care a realizat o alunecare fara niciun rost in careu, impotriva aceluiasi Ionita, jucator care n-a avut emotii in fata lui Nita. Acelasi Enache a gafat si la golul doi, fiind practic un jalon in fata adversarilor.

FCSB ramane la 2 puncte de liderul CFR Cluj, dar se poate distanta la 5 lungimi daca ardelenii vor invinge luni pe Sepsi OSK.