Becali a aflat cum „fenteaza” Alibec echipa: „Cand stie ca nu joaca titular il doare toate alea (…)”

Acuzand dureri la glezna, Denis Alibec nu a fost luat in lotul FCSB-ului pentru partida cu Astra, scor 0-2, iar Gigi Becali a facut public un scenariu greu de imaginat.



Conform finantatorului FCSB, Denis Alibec ar simula accidentarile in conditiile in care Harlem Gnohere este titularul postului din atacul echipei si nu da semne sa-si cedeze locul in linia de start a lui Nicolae Dica.

Desi inca spera sa-l mai vanda in strainatate pe bani multi, Gigi Becali este revoltat de atitudinea atacantului: „Nu stiu care e situatia lui Alibec. Nu s-a antrenat, a zis ca-l doare piciorul. Acum, nu stiu, poate el nu avea chef de antrenament si s-a gandit: «Lasa, le zic ca ma doare…» Ce poti sa-i faci? Ce o fi o fi. Planul e sa joace fotbal. Nu regret ca nu l-am vandut. Poate, cine stie, iau mai multi bani pe el. El e fotbalist, dar il strica caracterul. Stia ca joaca Gnohere titular si a zis ca-l doare. El cand stie ca nu joaca titular il doare glezna sau il doare nu stiu ce…”, a spus Becali, la Digi Sport

Alibec are parte de un sezon cenusiu la FCSB, unde nu a marcat in campionat, singurele sale reusite fiind in preliminariile Ligii Campionilor si in Europa League.

2 goluri a inscris Alibec in acest sezon