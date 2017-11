Arbitrii nu au validat un gol perfect valabil marcat de Messi pe Mestalla! VIDEO

La 0-0, in minutul 30 al partidei dintre Valencia si FC Barcelona, Messi a sutat puternic, Neto a scapat mingea printre picioare si aceasta a trecut cu toata circumferinta de linia portii inainte de a fi respinsa de portar.



Nici arbitrul de centru si nici „tusierul” nu au vazut insa acest lucru si golul perfect valabil nu a validat in ciuda protestelor vehemente ale catalanilor. In final, Valencia si Barcelona au remizat, scor 1-1, in La Liga. Gazdele au deschis scorul prin Rodrigo in minutul 60, Jordi Alba a egalat in ultimele minute, dupa o pasa de geniu a lui Messi.

„Atunci cand mingea trece 3 metri de linia portii, trebuie sa acorzi gol! Si de la mijlocul terenului se putea vedea ca mingea a intrat in poarta! Incredibil!„, a spus Jordi Alba dupa partida.

Si capitanul Valenciei a fost fair-play si a recunoscut ca Messi a marcat.

„Golul lui Messi a fost clar. A fost un gol cat se poate de corect, trebuie sa spunem adevarul. Arbitrii au gresit„, a spus Dani Parejo.

Acest nou scandal mareste presiunea pe Liga Profesionista din Spania pentru a introduce cat mai rapid arbitrajul video in Primera Division.

In Spania nu exista tehnologia video pentru linia portii, desi mai multe echipe au solicitat introducerea ei chiar din acest sezon.